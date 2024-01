Manon Varenne: «Ça aurait dû me pousser en haut, et ça m’a tirée tout en bas»

La série d’hiver de La Gruyère propose le témoignage de cinq jeunes sportifs dont la carrière a été enrayée par une blessure.

Cinquième et dernier volet avec la footballeuse Manon Varenne et son genou droit récalcitrant.

La Riazoise de 19 ans a appris à prendre les choses les unes après les autres.

VALENTIN THIÉRY

FOOTBALL. Plus jeune, Manon Varenne se décrivait comme têtue. Elle rêvait d’étranger, d’imiter l’ex-internationale bulloise Gaëlle Thalmann et se comparait en cherchant toujours à être la plus forte. La détermination de la footballeuse riazoise de 19 ans était sans faille. Puis, au milieu de sa deuxième saison à Young Boys, le genou droit de la défenseuse a commencé à faire des siennes pour la priver de match pendant deux ans et demi.

Que s’est-il passé à partir de ce jour d’avril…