Nicolas Demierre à l’heure européenne

ESCRIME. De retour de Bratislava, où il vivait sa quatrième expérience en Coupe d’Europe U17, Nicolas Demierre a ramené dans ses valises une 182e place (sur 316). Une performance qu’il analyse avec exigence et lucidité. «J’ai quelques regrets. J’ai réalisé un tour de poules moyen face à un adversaire plus fort que moi. J’aurais voulu faire mieux.» Depuis octobre 2023 et sa première compétition internationale, la carrière du Gruérien a pris une dimension différente. Après Budapest (Hongrie), Klagenfurt (Autriche) et Grenoble (France), l’épéiste de 16 ans a découvert la Slovaquie. «J’ai passé un cap. J’étais proche d’une qualification l’an passé et, cette année, j’étais confiant», livre l’étudiant au Collège du Sud.

Sur le plan sportif, le saut entre la Suisse et l’étranger est important.…