Peut-être qu’il était mieux seul, au fond

Une époque formidable

«Il y a un côté triste et effrayant», s’est désolée la procureure, la semaine dernière, au Tribunal d’Angoulême. Terrible et admirable, aussi. L’histoire se déroule dans un village français de la Charente. En gros, entre Bordeaux et Limoges. A Nersac, précisément, 2300 habitants. Pendant deux ans, un enfant a vécu seul dans un appartement, souvent sans chauffage ni électricité. Abandonné par sa mère, qui a préféré s’installer avec sa nouvelle compagne, à cinq kilomètres de là.

Le gosse avait 9 ans. Dans ce petit HLM, il s’est nourri de biscuits et de boîtes de conserve froides que sa maman, dans un reliquat de générosité maternelle, venait de temps à autre lui apporter. Parfois, l’enfant chapardait des tomates sur le balcon d’une voisine. Il fallait bien ça pour…