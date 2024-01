Pixels et caetera

CONTRESENS. Sur l’autoroute à deux voies, qui mériterait une troisième voie, attirant encore plus de trafic, parle dans l’autoradio le directeur d’un centre de loisirs dans la Broye. Son établissement propose pas moins de 18 pistes de bowling, billards, restaurant, pétanque, Biergarten et – les parents apprécieront – un kidspark pour les enfants jusqu’à 12 ans, avec piscine à balles, toboggan, labyrinthe, bref un «véritable parcours du combattant», selon ses mots. Quelques jours auparavant, je roulais à 120 km/h, toujours sur cette autoroute à deux voies qui en mériterait trois, quand un spécialiste du Proche-Orient parlait dans l’autoradio et faisait état de l’effroyable situation de la population de Gaza – la Suisse n’était-elle pas dépositaire des Conventions de Genève, que fait…