Rémi Bonnet sur le toit de l’Europe

Dans la station française de Flaine, Rémi Bonnet s’est adjugé deux médailles d’or européennes. Rares récompenses qui manquaient encore à son palmarès déjà bien fourni.

PATRICK MARGUERON

SKI-ALPINISME. Il n’en finit plus de gagner. Rémi Bonnet est sur un nuage et continue de dominer le ski-alpinisme européen et mondial. Aux championnats d’Europe de Flaine (France), le Charmeysan de 28 ans a conquis deux médailles d’or qui manquaient encore à son palmarès. Lauréat en individuelle et en verticale, l’athlète gruérien brille par sa capacité à enchaîner les performances stratosphériques. Au côté de Marianne Fatton, il s’est également adjugé le bronze en relais mixte.

Pour son entraîneur Simon Gosselin, rien n’est dû au hasard. «Il a trouvé son équilibre. Il est en pleine confiance et prend…