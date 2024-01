Sarah Eltschinger nommée manager culturelle

BLUEFACTORY. Sarah Eltschinger – dont on peut voir le spectacle Le Carpatie actuellement à Nuithonie (voir page 8) – succède à Martin Schick en tant que manager culturelle de Bluefactory. «Au bénéfice d’une solide expérience en production et en direction artistique, la Fribourgeoise aura la mission de développer et mettre en œuvre la stratégie 2024-2028 de la culture au sein du quartier d’innovation», relève Bluefactory Fribourg-Freiburg SA dans un communiqué. Sara Eltschinger entrera en fonction le 1er mars, avec un taux d’occupation à 50%. Quant à Martin Schick, il «a choisi de relever d’autres défis après plus de cinq ans d’engagement», précise le communiqué.