Spectacle de marionnettes à Epicentre

ROMONT. Destinée aux enfants, la petite saison se poursuit du côté de Romont. Dimanche à 11 h et 14 h, la compagnie A kan la Dériv présentera le spectacle Jeu (dès 3 ans). Il s’agit de marionnettes qui racontent la vie des enfants différents, dont Basile, pour qui le monde est un jeu fabuleux et fantaisiste. Jeu est l’œuvre d’Anthony Diaz, auteur, metteur en scène et scénographe. Renseignements supplémentaires sur le site www.bicubic.ch. A noter que le spectacle de Joseph Gorgoni (Marie-Thérèse fête ses 30 ans de carrière), prévu initialement les 30 et 31 janvier, a été reporté aux 15 et 16 avril, à 20 h.