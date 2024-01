Tribune libre

Le Clochemerle bullois

A propos du référendum contre l’agrandissement du Musée gruérien et de la Bibliothèque de Bulle.

Dommage que pour le problème de l’agrandissement et de la rénovation du Musée gruérien, âgé de plus de cinquante ans, l’UDC bulloise retrouve ses travers clivant la société. On est contre cet investissement, mais on n’apporte pas la moindre alternative crédible. Facile, c’est trop cher, point final!

Que fait-on alors de ce quinquagénaire dont les installations ont vieilli? On investit dans le vide pour les maintenir à flot pendant dix ans ou plus, on passe à la trappe l’argent déjà dépensé? Bulle a grandi trop vite, c’est un fait évident, ses investissements peinent à suivre. Mais est-ce un argument pour s’en prendre à une institution au service de tous, sportifs ou…