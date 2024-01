Un arbre écrase une voiture

FRIBOURG

Des vents pointant à plus de 85 km/h ont soufflé sur le canton de Fribourg mercredi soir. Des pointes ont même été enregistrées par Météo-Suisse à 120 km/h à Planfayon. La police et les pompiers ont dû effectuer une douzaine d’interventions dans la soirée, essentiellement pour des chutes d’arbres, explique Bertrand Ruffieux, porte-parole de la police cantonale. Les pompiers et les édilités des communes ont pu rapidement régulariser les différentes situations. «Le cas le plus impressionnant a été une voiture stationnée écrasée par la chute d’un arbre à la route de Schiffenen, à Fribourg. Heureusement, il n’y a pas eu de blessé», souligne le porte-parole. Les interventions ont eu lieu dans l’entier du canton. Aucun district n’a été plus touché qu’un autre. La police cantonale…