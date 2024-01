Un film culte qui est plus qu’un film culte

ÉBULLITION. Pour ce film-là, il faudrait inventer une autre expression. Il faudrait dire cultissime ou culte de chez culte, quelque chose du genre. D’ailleurs, c’est même bien plus qu’un film. Ce vendredi (20 h), Ebullition projette The Rocky Horror Picture Show, de Jim Sharman. Adaptée d’une comédie musicale, cette œuvre totalement décalée, qui tient de l’opéra rock comme du fantastique de série Z, est aussi devenue un spectacle dans les salles qui la projettent: au fil des ans, les spectateurs ont pris l’habitude de jouer les scènes et de réagir aux images. Cette projection bulloise sera suivie d’une party sur le thème Horror Picture Show. www.ebull.ch.