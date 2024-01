Un homme cambriole plusieurs voitures

BULLE. La police fribourgeoise est intervenue jeudi peu avant minuit, à Bulle, pour des cambriolages commis dans des véhicules au chemin des Préalpes. Grâce au signalement obtenu et au dispositif mis en place, elle a pu interpeller un homme de 23 ans et le placer en arrestation provisoire. L’auteur présumé a été relaxé au terme de son audition et sera dénoncé auprès de l’autorité compétente. Hier, la police faisait état de six plaintes déposées, tandis que l’enquête se poursuit. Dans un communiqué, elle appelle les propriétaires de voiture à la prudence: ne jamais laisser d’objet de valeur ou d’argent à l’intérieur de l’habitacle et signaler immédiatement tout comportement suspect. EF