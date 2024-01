Un investissement qui profitera à tous!

A propos de l’agrandissement du Musée gruérien et de la bibliothèque publique.

L’agrandissement du Musée gruérien et de la bibliothèque publique se prépare depuis sept ans pour répondre aux attentes des enfants du cercle scolaire de Bulle-Morlon et de toute la Gruyère, des étudiants, des familles, des associations, des professionnels du tourisme, des visiteurs et du personnel de l’institution. Musée et bibliothèque, ce sont 220 000 passages à l’année, pour 300 jours d’ouverture par an, samedis et dimanches compris. A Bulle, qui dit mieux? Le concours d’architecture de 2018 portait sur une extension des locaux actuels; il a fallu envisager une remise aux normes d’installations techniques obsolètes. Quand il s’agit de rénovation, rien n’est simple, surtout pour un bâtiment public complexe,…