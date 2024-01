Un titre bienvenu pour Alissa Touron

PATINAGE ARTISTIQUE. Alissa Touron (photo) a été sacrée championne romande dans la catégorie advanced novice, samedi à Monthey. «C’est un boost pour sa confiance et ça montre qu’elle est sur la bonne voie», applaudit son coach Romain Ponsart.

Un titre bienvenu après la période difficile traversée par la Bulloise de 13 ans. «Elle a eu des soucis aux genoux après une poussée de croissance, ce qui lui a notamment posé problème au niveau de l’équilibre. Nous avons aussi dû renforcer sa chaîne postérieure pour gommer certaines fautes sur la glace», retrace le Français de 31 ans.

Sensations retrouvées

Depuis, Alissa Touron a retrouvé ses sensations petit à petit. «Sa technique et ses appuis sont plus propres et elle commence à reprendre confiance en son patinage.» Suffisamment pour réussir le…