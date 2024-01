Une «chance énorme» pour Maxime L’Homme

Maxime L’Homme s’est engagé pour une saison avec la formation suisse BMC. Après un exercice réussi, le vététiste vuadensois espère continuer sa progression sur le circuit mondial.

GLENN RAY

VTT. Maxime L’Homme est un vététiste soulagé. Après plusieurs mois de tractations et de doutes, le Vuadensois de 20 ans s’est engagé avec la formation suisse BMC. «C’est une belle surprise après un début d’hiver compliqué», souffle-t-il au téléphone. Après avoir eu des difficultés à rompre son contrat avec son ancien team du Scott Davos MTB, il n’a pu commencer à chercher une nouvelle équipe qu’au mois de novembre. «C’était vraiment tard et je n’avais plus trop d’idées…» Pour s’ouvrir de nouveaux horizons, Maxime L’Homme a contacté son ami Alexandre Moos, ancien professionnel et directeur sportif chez…