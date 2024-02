«Passionnant de pouvoir vivre de telles émotions»

Madeline Coquoz a dit adieu aux Jeux olympiques de Paris. Au championnat du monde de plongeon à trois mètres à Doha, la Gruérienne n’a pas obtenu son ticket pour la capitale française cet été.

VALENTIN THIÉRY

PLONGEON. Madeline Coquoz n’a pas passé le stade des qualifications, jeudi, au championnat du monde de plongeon à 3 mètres de Doha (Qatar). Conséquence pour l’athlète de Pont-la-Ville: sa dernière chance pour décrocher son sésame pour les Jeux olympiques de Paris 2024 n’a pas été saisie. Ses trois bons sauts sur cinq, dont un triple et demi avant carpé, n’ont pas été suffisants. «Malgré la tension ambiante, je suis parvenue à bien me détendre, relate Madeline Coquoz. Malheureusement, mon deuxième plongeon, celui qui m’a fait défaut pendant ma carrière, me coûte cher. Et avant le…