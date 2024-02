Beat Fasel, une ode à la couleur abstraite

Pour ses 70 ans, le peintre singinois Beat Fasel expose ses travaux récents au Musée d’art et d’histoire de Fribourg. En parallèle, il sort un ouvrage qui revient sur ses cinquante ans de création. Visite et présentation.

CHRISTOPHE DUTOIT

EXPOSITION. Dans le Fribourg d’outre-Sarine, Beat Fasel est un peintre connu depuis un demi-siècle. L’enseignant retraité de la HEP a vécu trois expositions personnelles au Musée Singinois à Tavel, signe d’une reconnaissance précoce de son art abstrait et méticuleux. Jusqu’au 2 juin, l’homme de 70 ans expose au Musée d’art et d’histoire de Fribourg (MA-HF). Non pas une rétrospective, qui aurait été certes pleinement «méritée», selon les termes du directeur Ivan Mariano, mais un accrochage de ses œuvres récentes. Toujours en relation avec les traces…