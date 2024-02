A bon entendeur

RTS1, MARDI, À 20 H 10

Cyber arnaques: escrocs et victimes 2.0

En 2024, l’arnaque guette le consommateur à chacun de ses clics ou presque. Scanner un QR code frauduleux peut vous faire perdre des milliers de francs en quelques secondes, chercher l’amour en ligne peut vous conduire au dépouillement, et vos photos sur les réseaux sociaux peuvent être détournées pour vous faire chanter. Dans une émission consacrée aux arnaques, ABE décortique les risques du moment et donne des clés et des conseils à tout un chacun pour se prémunir contre cette criminalité de plus en plus élaborée. ■