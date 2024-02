D’or et de sang

BANDE DESSINÉE

François Boucq et Alejandro Jodorowsky

BOUNCER, T. XII, HÉCATOMBE

Glénat

Après quelques épisodes dans lesquels François Boucq s’occupait, seul, de tout, Alejandro Jodorowsky est de retour au scénario de Bouncer. La série continue d’être une référence du western crépusculaire, atteignant peut-être avec Hécatombe un nouveau sommet, dans un album double dont le titre laisse entrevoir toute la noirceur.

Bouncer, gérant manchot du saloon L’Infierno, à Barro City, doit faire face à la concurrence du Pink Lady et de sa patronne coriace. Ajoutons à cela une belle quantité d’or dormant dans la banque, des soldats aux manières fort cavalières venus le garder, des malfrats aux aguets, des cercueils qui sortent de terre à cause d’une pluie diluvienne… et l’on comprend que l’on se trouve…