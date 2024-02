LA ROCHE

Denis Brodard s’en est allé le 22 janvier, à l’âge de 65 ans, après une longue maladie, entouré de l’amour des siens. Un dernier hommage lui a été rendu en l’église de La Roche le 26 janvier.

Denis est né le 5 février 1959 dans le foyer de Paul et Sophie Brodard, de Malagotta, à la ferme des Papauses, à La Roche. Il était l’aîné de quatre enfants. Toute sa scolarité a été effectuée à La Roche et à Bulle.

C’est en tant que paysan qu’il voulait faire sa vie. A l’âge de 16 ans, il perdit son papa dans un accident au chalet. Dès ce moment, il prit son rôle de chef de famille, aidé de sa maman et de ses oncles Joseph et Anselme. A 20 ans, il fit son école de recrues comme tringlot à Savatan. Il acquit alors sa célèbre Coquette, qui l’accompagna dans ses cours de répétition et courses…