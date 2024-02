Derniers réglages pour le FC Bulle

FOOTBALL. Le FC Bulle boucle ce samedi après-midi sa préparation avec son septième match amical de l’hiver. A 13 h, les Gruériens affrontent le FC Bavois sur le synthétique de Saint-Léonard, à Fribourg. Mercredi soir, ils avaient battu 4-0 le FC La Tour/Le Pâquier (2e ligue inter) grâce à un doublé de Pedro Teixeira, un but de Dramane Sissoko et un de Dilovan Oksüz, un avantcentre en test appartenant au FC Thoune. Avant cette ultime joute face à un autre pensionnaire de Promotion League, le FC Bulle et ses dix recrues en sont à deux victoires, autant de défaites et de nuls.

Un premier bilan on ne peut plus équilibré et dont les enseignements ne seront pas bien différents après la partie contre les Vaudois. «On a essayé des joueurs dans plusieurs positions. On a tenté des systèmes de jeu…