Frank Carter, crooner stratosphérique

MUSIQUE

Frank Carter & The Rattlesnakes

DARK RAINBOW

International Death Cult

On connaît Frank Carter pour sa folie furieuse sur scène, pour son charisme magnétique et son corps de rouquin aux ascendances irlandaises couvert de tatouages. Avec ses fidèles Rattlesnakes, le chanteur âgé de 39 ans sort son 5e album, sans doute le plus stratosphérique de sa courte carrière entamée en 2015.

Dès les premiers riffs de Honey, le band tourne les amplis sur 10 et règle le métronome en mode «on va vous en mettre plein la figure». Les guitares font écho au desert rock de la fin des nineties et Frank Carter voltige de référence en référence, des Beatles d’Helter Skelter aux Queens of the Stone Age. Le ton est donné. Plus loin, American Spirit et Happier Days flirtent avec les mid tempos et les…