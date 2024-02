L’épopée saharienne de deux pilotes régionaux

L’équipage gruéro-veveysan composé d’Elio Munafo et d’Antoine Levrat a participé au 4L Trophy. Récit d’une aventure de plus de 6000 kilomètres entre Biarritz et Marrakech.

GLENN RAY

AUTOMOBILISME. Traverser la France, l’Espagne et le Maroc au volant d’une Renault 4L, c’est le défi qu’a réussi l’équipage régional composé d’Elio Munafo et d’Antoine Levrat. Le Gruérien et son copilote de Porsel ont franchi la ligne d’arrivée du 4L Trophy samedi. Courant avant tout pour l’expérience, ils ont atteint Marrakech en 139e position, après plus de 3000 km et neuf jours de course. «J’étais fier et soulagé d’être arrivé au bout», souffle le Vuadensois de 19 ans.

C’est dans une classe de l’Ecole des métiers de Fribourg que l’idée est née l’été dernier. «Antoine est passionné de voitures anciennes et…