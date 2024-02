La 13e rente? «Dangereuse pour notre économie»

MOTS D’ORDRE DE L’UDF. Le comité fribourgeois de l’Union démocratique fédérale (UDF) a donné ses mots d’ordre pour les prochaines votations. En vue du 3 mars, il préconise le non à tous les objets soumis au peuple. A l’unanimité de ses membres, il refuse la 13e rente AVS «dangereuse pour notre économie». Le parti a davantage hésité quant au rehaussement de l’âge de la retraite, mais dit également non. Les arguments de la pénibilité du travail et du taux de chômage des plus de 58 ans ont notamment fait pencher la balance. Quant à la votation cantonale sur la recapitalisation des TPF, c’est également un refus pour l’UDF fribourgeoise, qui craint notamment le «tout électrique» ainsi que les conséquences du déficit de la branche immobilière des TPF. PB