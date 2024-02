La recherche du facteur humain

Gaël Sunier a fait de sa vie un parcours du combattant contre la timidité. Rencontre avec le facteur de Bouloz au moment de la sortie de son premier livre.

THOMAS CHRISTEN

Sur le seuil de sa porte, Gaël Sunier annonce d’emblée la couleur. «Avec mes crises d’angoisse, je suis à nouveau en arrêt de travail. J’ai fait un burn out l’an passé.» A Bouloz, le facteur réside depuis quarante-quatre ans dans la maison familiale. Aussitôt à l’intérieur, ce père de trois enfants en remet une couche, en évoquant cette fois-ci sa deuxième compagne, qui l’a récemment quitté. «Je me suis trop laissé faire. Elle en a profité et m’a tout pris.»

Le Veveysan se décrit comme sensible. Mais pas seulement. Sa timidité «maladive» d’antan lui a joué des tours. En dépit de ce sable dans les rouages, le natif de…