Lancer la boule, renverser les quilles et obtenir le Saint-Graal

Bruno Trezzini entame ce samedi les qualifications du championnat de Suisse.

Excellent l’an passé, le Gruérien veut continuer sur sa lancée et devenir une référence nationale.

Rencontre avec le joueur dans son club des Black Cats, au centre de Fribourg.

VALENTIN THIÉRY

BOWLING. La saison de bowling se poursuit ce samedi matin avec les qualifications du championnat de Suisse de catégorie A. A Lausanne, les choses sérieuses commencent donc pour Bruno Trezzini, qui voudra décrocher son ticket pour les demi-finales. Le mécanisme est ainsi fait qu’en cas d’échec, le Gruérien de 28 ans verra son année sportive terminée. «Ça met la pression. Mais avec l’expérience, on la gère», annonce le citoyen de Lessoc. Et avec le savoir-faire, aussi. En 2023, Bruno Trezzini était au rang C. Mais grâce à…