Les jeunes débattront à l’Hôtel cantonal

CONCOURS. La salle du Grand Conseil accueillera 36 jeunes orateurs le 24 février à l’occasion de la finale régionale de «La jeunesse débat». Conduit par la Young Enterprise Switzerland, ce programme de formation aide les élèves à se forger une opinion sur des sujets d’actualité et de société. Les meilleurs débatteurs en herbe de la région qui s’affronteront proviennent des CO de Sarine Ouest, de Bulle, de la Veveyse, de Jolimont et de Domdidier. Mais également des collèges de Gambach et de Saint-Michel, ainsi que du gymnase de Bienne et du Jura bernois. Ils seront notamment évalués sur leur capacité d’expression et leur pouvoir de persuasion. Les gagnants se qualifieront pour la finale nationale qui aura lieu les 22 et 23 mars à Berne. EF