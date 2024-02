NATATION. Lors des Rencontres genevoises ce week-end, le Sporting Natation Bulle a récolté deux médailles. En grand bassin, Fabio Dos Santos s’est classé deuxième et troisième juniors sur 200 et 100 mètres brasse. Le club gruérien sera en ébullition ces samedi et dimanche puisqu’il organise la 5e édition du meeting Moitié-Moitié à la piscine du CO de Bulle. Début des courses dès 9 h. VT