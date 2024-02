Noémie Kolly commence par un top 30

SKI ALPIN. La Rochoise Noémie Kolly s’est classée 24e de la première descente de Coupe du monde vendredi à Crans Montana (VS). Pour son troisième départ de l’année sur le Cirque blanc – le 28e de sa carrière –, la Gruérienne de 25 ans a terminé à 1”49 de la lauréate tessinoise Lara Gut-Behrami. Il s’agit de ses premiers points dans la spécialité depuis le 29 janvier 2022 et sa 24e place à Garmisch-Partenkirchen (Allemagne). Une seconde descente et un super-G sont prévus samedi et dimanche (dès 10 h 30) sur la piste du Mont-Lachaux, si les conditions d’enneigement le permettent. GR