Pour l’Athletica Veveyse, l’avenir passe aussi par la salle

Les championnats de Suisse en salle de la relève ont lieu ce week-end à Macolin.

Les athlètes de l’Athletica Veveyse ont effectué les derniers réglages jeudi au Lussy.

A Berne, le sabiste Matéo Wicht visera un podium sur le 1000 mètres chez les U18.

GLENN RAY

ATHLÉTISME. Le bruit des semelles frappant le tartan mouillé se mêle à celui de la pluie, toujours plus intense. C’est sous le déluge, au stade du Lussy, que les douze athlètes du groupe U18 de l’Athletica Veveyse ont commencé l’entraînement jeudi soir. Une ultime séance avant les championnats de Suisse en salle de la relève, ce weekend à Macolin (BE), pour cinq d’entre eux. «On va surtout faire de la mobilité, avec des exercices de réaction, de la souplesse et un peu de renforcement, explique leur coach Aline Piccand. L’idée est…