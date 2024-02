RUGBY. Après le choc de vendredi passé et la victoire des favoris irlandais face à la France, le Tournoi des six nations se poursuit ce week-end. Vainqueurs respectifs des deux dernières éditions, le XV du Trèfle et les Bleus sont au cœur du documentaire Au contact, disponible sur Netflix depuis le 24 janvier. Les huit épisodes proposent une plongée réussie dans les coulisses de la version 2023 de la compétition. Une plongée tant sportive qu’humaine, les thématiques abordées allant bien au-delà du rugby.

Si les récentes productions sportives de la plateforme américaine s’accompagnaient de frustration, la faute à un goût prononcé des intervenants pour la langue de bois, force est de reconnaître que ce n’est pas le cas dans Au contact. Déjà éprouvée, la recette ne change certes pas. Les…