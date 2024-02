Ski-alpinisme: Inarrêtable, Malik Uldry signe deux succès en Coupe du monde U18

Le week-end dernier, Malik Uldry a remporté deux Coupes du monde U18 de ski-alpinisme, en Allemagne. Très investi dans son sport, le Châtelois personnifie la bonne santé de la relève régionale.

VALENTIN THIÉRY

SKI-ALPINISME. L’excellent exercice 2024 de Malik Uldry se poursuit. Samedi et dimanche derniers en Allemagne, le skieur-alpiniste de Châtel-Saint-Denis s’est imposé sur l’individuelle et la verticale de Coupe du monde U18 de Berchtesgaden. Il porte à trois son nombre de victoires dans la compétition, la première de sa carrière ayant été décrochée en décembre. Autre ligne à son tableau de chasse cette année: un triomphe à la Valerette Altiski et une médaille de bronze aux championnats d’Europe. «L’an passé, il se battait en haut du classement. On savait qu’il pouvait franchir un cap…