RÉSOLUTION. Le Grand Conseil «affirme solennellement son soutien à la révolte paysanne en Europe et en Suisse». C’est le but de la résolution largement votée par le Grand Conseil jeudi (71 oui, 0 non et 8 abstentions). Elle donne écho aux revendications des quelque 300 paysans réunis mercredi soir à Grandsivaz (photo).

Déposé par Eric Barras (udc, Châtel-sur-Montsalvens) et Dominique Zamofing (centre, Posieux), le texte développe cinq points: meilleure reconnaissance des rôles de l’agriculture; maintien des budgets fédéraux dédiés; augmentation des prix des produits et transparence des marges; diminution de la bureaucratie; diminution de l’écologie absurde.

Ce cinquième point explique les 8 abstentions venues des rangs des Vert·e·s, pas très sûrs de ce que regroupe l’idée «d’écologie…