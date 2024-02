Tribune libre

Le bénévolat des aînés A propos d’une 13e rente AVS.

Dans le débat sur une 13e rente AVS, certains cherchent à opposer les générations. Or, la base de l’AVS, c’est tout le contraire! C’est une assurance basée sur la solidarité. Les vieux d’aujourd’hui sont les jeunes d’hier, qui ont cotisé durant parfois une cinquantaine d’années, avec des salaires plutôt modestes. Et les jeunes d’aujourd’hui, vous êtes les retraités de demain. Et si la cotisation devait augmenter de 0,4% en 2030, vos salaires augmenteront probablement aussi.

Et question coûts, je vous suggère de calculer celui du bénévolat accompli par les retraités, en gardant les enfants (voir le prix des crèches!), en s’investissant dans les sociétés sportives et culturelles, dans les œuvres caritatives, les repas à domicile, les…