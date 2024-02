Un abonnement pour les nouveaux citoyens

PRESSE. Avec la nouvelle loi sur l’accès des jeunes aux médias, l’Etat offrira une année d’abonnement à un journal à tous les jeunes qui atteignent leur majorité. C’est en tout cas le résultat de la première lecture, mercredi. La deuxième lecture sera effectuée lors d’une prochaine session.

Cette loi est la mise en œuvre d’une motion des Gruériens Marie Levrat (ps, Vuadens) et Brice Repond (plr, Broc), acceptée en octobre 2022 par 48 voix contre 40 et une abstention. Le PLR et l’UDC ne se sont pas montrés davantage intéressés par la loi que par la motion. La fronde a été menée par Savio Michellod (plr, Granges) qui, pour affaiblir le texte, a redéposé en plenum tous les amendements qui avaient été écartés en commission.

Vibrant plaidoyer pour les réseaux sociaux

Sans plus de succès,…