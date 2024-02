Une Raiffeisen dans le chef-lieu veveysan

CHÂTEL-SAINT-DENIS. Châtel-Saint-Denis disposera bientôt d’une agence Raiffeisen. La Banque Raiffeisen Moléson a annoncé l’ouverture d’une succursale à la route de la Coula 66 au 4 mars prochain. Une journée portes ouvertes aura lieu le samedi 23 mars, de 10 h à 16 h. Une ouverture qui implique la fermeture des agences de Semsales et de Remaufens au 1er mars. Autorités communales et clients en avaient été avertis par courrier l’automne passé. Dans celui-ci, la banque expliquait que cette décision résultait «d’un choix stratégique» et souhaitait «concentrer ses compétences sur un nouveau site». Une pétition avait été lancée, en vain, par une habitante de Semsales pour maintenir le bancomat au village. EF