Les Gruériens Sarah Cardinaux et son frère Emmanuel ont participé au Gaucho Derby, une course d’endurance et d’orientation à cheval. Paysages, pleurs et rodéo: retour sur ce périple argentin.

VALENTIN THIÉRY

SPORTS ÉQUESTRES. Sarah Cardinaux n’avait jamais connu pareille expérience en vingtcinq ans d’équitation. La spécialiste de saut d’obstacles est sortie de sa zone de confort en participant en février au Gaucho Derby, une épreuve individuelle d’endurance et d’orientation à travers la partie argentine de la Patagonie. Avec son frère Emmanuel, la Marsensoise de 30 ans a avalé 524 kilomètres en neuf jours (contre huit au vainqueur) à dos de cheval pour terminer aux portes du top 5. «Je n’avais aucune ambition sportive. Je voulais juste survivre et boucler la course», rigole Sarah…