Télévision

Entre lagunes, océan, brousse et forêts, la Côte d’Ivoire est une terre de rencontres et d’aventures, mais aussi un pays chaleureux où on aime rire, manger, danser et partager. Un vent de renouveau et de dynamisme semble souffler sur le pays après des années d’instabilité politique. Les Ivoiriens participent à ce nouveau rayonnement.

Samedi, à 21 h, sur France5.