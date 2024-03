Appel à témoins: Un homme a disparu à Granges-Paccot

Cheveux châtains, 1,85 mètre, mince, yeux marron, probablement vêtu d’un t-shirt et d’une doudoune noire, d’un jeans bleu et de baskets grises. Cette description est celle de Romain W., disparu dimanche vers 2h, après avoir été vu une dernière fois à Granges-Paccot. Âgé de 26 ans et s’exprimant en français, il est recherché depuis.

La Police cantonale fribourgeoise a lancé un avis de disparition. Les personnes disposant de renseignements le concernant sont priées de la contacter au 026 347 01 17 ou de se rendre à un poste de police. Geoffroy Brändlin