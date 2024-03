Assassinat d'une fillette à Vuadens: Peine privative de liberté à vie confirmée

La jeune femme accusée d’avoir assassiné la fille de son ex-compagnon, en 2018, a vu son recours rejeté par le Tribunal fédéral.

VUADENS. En avril 2022, le Tribunal d’arrondissement de la Gruyère l’a condamnée à la prison à vie (La Gruyère du 14 avril 2022). Environ un an plus tard, la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal a rejeté son appel (La Gruyère du 15 juin 2023). Lundi, le Tribunal fédéral (TF) a publié un arrêt prononçant le rejet du recours prononcé par la jeune femme jugée coupable de l’assassinat de la fille de son ex-compagnon, âgée de 2 ans et demi.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 10 au 11 novembre 2018. La recourante, alors âgée de 24 ans, était seule avec l’enfant au domicile vuadensois qu’elle partageait avec son compagnon. Le père de cette dernière animait ce…