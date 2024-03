Avant le coup d’envoi

PROMOTION LEAGUE

22e journée

VALENTIN THIÉRY

Balayé chez la lanterne rouge, le FC Bulle doit réagir avec la réception de Brühl ce samedi à 17 h.

Hors jeu. Avant-dernier match de suspension pour Delley. Ris et Morard sont blessés. Pinga est qualifié.

Enjeu. Avec un point pris en 2024, Bulle court toujours après un succès synonyme de bouffée d’air en bas de classement. «Ça commence à devenir urgent», note le gardien Killian Ropraz.

L’adversaire. Brühl reste sur deux victoires. Chez lui, le danger vient de partout. Ils sont six à avoir marqué entre trois et six buts, dont le meilleur artificier Dorta. Bulle repose sur Sissoko (10) puis derrière, Teixeira et Wenzi (3).

La question. Décimés par les blessures, les Gruériens s’étaient imposés 0-1 à l’aller chez les Saint-Gallois. Nicolas…