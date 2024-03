Avant le coup d’envoi

PROMOTION LEAGUE

23e journée

VALENTIN THIÉRY

Toujours orphelin de victoire en 2024, le FC Bulle se déplace ce dimanche chez les espoirs de Lugano pour un match capital face au premier relégable de Promotion League. Coup d’envoi à 15 h.

Hors jeu. Delley purge son quatrième et dernier match de suspension. Ris, lui, est toujours blessé.

Enjeu. Plus que jamais, Bulle a besoin d’un succès face à un adversaire qui se situe quatre points derrière, juste sous la barre. «Même s’il n’est pas décisif, c’est un match très important que nous devons aborder comme une finale de coupe», précise Cédric Strahm. L’entraîneur bullois attend «plus de continuité» de son équipe. «Dès qu’il y a de l’adversité, ça devient plus délicat dans la tête. Il faudra donc communiquer et rester calme sur le…