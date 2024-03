Bulle: Le magasin Rouge Gorge, unique survivant de la rue Nicolas-Glasson, en travaux

Dans le désert commercial qu’est devenue la rue Nicolas-Glasson, la boutique de lingerie Rouge Gorge résiste, forte de ses cinquante-trois ans d’expérience.

MAEVA CARREL / XAVIER SCHALLER

BULLE. L’odeur de goudron frais et les machines de chantier détonnent avec les délicates pièces de lingerie dans la vitrine. Nichée au numéro 5 entre un local commercial vide et l’Hôtel des Alpes, la boutique Rouge Gorge résiste encore dans le no man’s land commercial qu’est devenue la rue Nicolas-Glasson.

Résumons. La poste a fermé ses portes en 2020. La pharmacie du même nom a déménagé quelques années après. Le magasin ADV Cash est en faillite depuis février 2023. L’agence de la Vaudoise est partie en décembre dernier. A un bout de la rue, les numéros 9 et 11 attendent une démolition mise à l’enquête il…