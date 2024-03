Caravane FM

RTS1, MERCREDI, À 20 H 10

«On est tous quelqu’un»

Lionel et Jean-François se rendent dans un véritable château construit au XIIe siècle, qui a accueilli des dynasties de nobles fribourgeois, puis des sœurs carmélites. Aujourd’hui, le Centre de formation professionnelle et sociale de Seedorf héberge une centaine de jeunes envoyés par l’assurance invalidité, qui se démènent pour terminer une formation professionnelle dans des branches diverses comme la cuisine, la blanchisserie, l’intendance, l’horticulture ou la confection. Ces apprenti(e)s qui cohabitent dans les différents pavillons, se succèdent à la caravane pour partager leurs témoignages riches en émotions. Des paroles fébriles et émouvantes, énoncées juste avant l’obtention de leur diplôme et leur entrée dans la vie active. ■