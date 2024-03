Carnet Noir: Le Franco-Suisse Bernard Vichet, bourgeois de Bulle, s'est est allé

Industriel, bâtisseur visionnaire, architecte autodidacte et artiste, le Franco-Suisse Bernard Vichet s’en est allé le mardi 5 mars à Marrakech. Celui que ses proches amis décrivent comme un «humaniste moderne» laisse derrière lui une œuvre abondante, notamment dans le canton.

ANN-CHRISTIN NÖCHEL

Il est de ces êtres qui ont eu mille existences, habités par le mouvement perpétuel, des avant-gardistes bouillonnant d’idées et de projets. Bernard Vichet était de ceux-là. Le prolifique architecte et concepteur d’origine pied-noir, bourgeois de Bulle, partageait depuis quelque temps sa vie entre le Maroc et l’Espagne. C’est à Marrakech qu’il s’est éteint cette semaine, à l’âge de 75 ans, des suites d’une maladie, a appris La Gruyère par le biais de certains de ses proches amis d’ici.

Lorsque l’on…