Claque, lacunes, mais pas

Le FC Bulle a mérité sa défaite 4-1 chez le dernier de Promotion League, dimanche. Plus réaliste, Servette M21 a aussi affiché un meilleur état d’esprit. Avec un point pris en 2024, les Gruériens doivent se réveiller. Contre Brühl samedi, comme au premier tour?

VALENTIN THIÉRY, À VERNIER

FOOTBALL. Force est de constater que la mayonnaise n’a toujours pas pris au FC Bulle. Preuve dimanche à Vernier (GE) avec la gifle reçue 4-1 de Servette M21, 18e et dernier de Promotion League. Les Gruériens n’ont pris qu’un point en trois rondes en 2024, et sont à quatre longueurs de la barre. Logique? Peu surprenant avec les treize arrivées hivernales. Reste que la lanterne rouge genevoise présentait également plein de nouveaux noms sur la feuille par rapport au match aller. Et qu’elle est parvenue à…