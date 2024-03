Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

ANNONCE DE L’OFFICE CANTONAL DES FAILLITES pour la prochaine vente aux enchères d’une cabane située aux Paccots: «Il s’agit d’une cabane forestière bâtie en 1933 et au confort rudimentaire, sise dans une clairière, dans la forêt…» On dirait le début d’un roman des grands espaces américains.

JEAN-MARC ANGÉLOZ acquitté de l’accusation d’avoir encouragé l’ancien conseiller d’Etat Georges Godel à briser son secret de fonction dans le livre d’entretiens Secrets et confidences d’un président. Poser des questions fait partie du métier de journaliste, dit le juge, et Georges Godel pouvait assurément décider si ses réponses relevaient ou non du secret de fonction. On arrête là cette affaire. En résumé et pour faire court: c’est toujours collant quand la justice se mêle d’une…