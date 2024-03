Du jeu et de la grinta, messieurs les Bullois

Le FC Bulle a subi sa dixième défaite de la saison samedi face à Brühl Saint-Gall (1-3). Au-delà du résultat, c’est l’absence de fond de jeu qui inquiète avant le déplacement capital à Lugano ce dimanche. Succès impératif en vue du maintien en Promotion League.

QUENTIN DOUSSE

FOOTBALL. Quatre matches, un point et le constat d’une équipe qui ne progresse pas: telle est la réalité du FC Bulle, 14e de Promotion League après son revers concédé samedi face à Brühl Saint-Gall (1-3). Si l’état d’urgence n’est pas (encore) décrété à Bouleyres, le temps presse pour Cédric Strahm et ses hommes. Quatre points les séparent de Lugano M21, premier relégable et prochain adversaire des Bullois. «Ce match sera déterminant pour la suite», sait l’entraîneur gruérien.

Problème: aux décevants résultats…