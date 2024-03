Julien Bard veut franchir un cap

VTT. La saison nationale commence ce week-end à Gränichen pour Julien Bard. En Argovie, le vététiste sorensois vivra sa première manche de Coupe de Suisse avec les élites. «C’est un rêve de me dire que je vais peut-être partager la ligne de départ avec des gars comme Nino Schurter, se réjouit le Gruérien de 19 ans. Je vais aussi me frotter aux meilleurs coureurs de ma catégorie U23. Le but sera d’aller les titiller.»

Entre Gränichen et Monte Tamaro (TI), Julien Bard visera une sélection pour les championnats d’Europe début mai en Roumaine. «C’est ambitieux, mais j’espère que ma grosse préparation hivernale fera la différence. J’ai fait beaucoup plus de volume et j’ai progressé dans la récupération et l’alimentation.»

Objectif Mondiaux

Le membre de la formation gruérienne Arsa ambitionne…