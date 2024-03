Télévision

L’adjoint du procureur, Andy Barber, son épouse Laurie et leur fils Jacob vivent une vie des plus ordinaires dans une petite ville du Massachusetts. Tandis qu’il se rend au palais de justice du comté de Middlesex, Andy reçoit un appel inattendu et délaisse son emploi du temps afin de se rendre à Cold Spring Park, où Benjamin Rifkin, élève du collège Archer que fréquente aussi Jacob, a été assassiné...

Mercredi, à 21 h 10, sur TF1