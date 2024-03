L’ombre de Staline

ARTE, MERCREDI, À 20 H 55

1933. Gareth Jones a été le premier journaliste étranger à partager un vol en Zeppelin avec Hitler et à obtenir une interview qui lui a valu la reconnaissance de ses pairs. Il est désormais conseiller auprès de l’ancien Premier ministre libéral Lloyd George. Son nouveau projet le voit débarquer à Moscou, afin d’interviewer Staline sur le fameux miracle soviétique. A son arrivée, il déchante: anesthésiés par la propagande, ses contacts occidentaux se dérobent, il se retrouve surveillé jour et nuit, et son principal intermédiaire disparaît. Une source le convainc alors de s’intéresser à l’Ukraine. Parvenant à fuir, il saute dans un train, en route vers une vérité inimaginable... ■